«Не нужно зацикливаться»: SHAMAN высказался о переменах во внешности

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Автор и исполнитель сильно сбросил в весе и строгий смокинг на нем сидел, как влитой.

SHAMAN (Ярослав Дронов — Прим. ред.) заметно изменился внешне и, похоже, решил подойти к своему 35-летию во всеоружии. Заслуженный артист РФ признался, что готовится к юбилею и рассказал, почему не считает колебания веса поводом для переживаний.

На светском мероприятии журналисты не могли не заметить перемены во внешности артиста. На вопрос корреспондента 5-tv.ru о том, что он сделал с собой, SHAMAN с улыбкой ответил, что все изменения — исключительно в лучшую сторону.

Певец объяснил, что сейчас старается привести себя в форму к предстоящему празднику. При этом не стал раскрывать секретов жестких диет или изнурительных тренировок, а напомнил: вес может меняться даже у тех, кто постоянно находится на виду.

«Я готовлюсь к юбилею — 35 лет. И вообще, каждый артист — это человек, на самом деле, если для кого-то это секрет. И у каждого человека могут быть разные фазы. Где-то он может набрать килограммов, где-то он может скинуть килограмм, потом опять набрать, потом опять скинуть. Ну, то есть не нужно на этом зацикливаться», — поделился исполнитель на юбилейном вечере Николая Баскова.

По мнению SHAMAN, внешность не должна становиться главным мерилом человека. Даже если отражение в зеркале меняется, гораздо важнее то, что скрывается за эффектным сценическим образом.

«Вообще в человеке самое главное — нутро в первую очередь», — подчеркнул певец.

К слову, разговоры о весе звезд на юбилейном вечере Николая Баскова возникли не случайно. Ранее корреспонденту 5-tv.ru Любовь Успенская призналась, что за время гастролей набрала три килограмма. Певица рассказала, что с удовольствием принимала гастрольные угощения, но в итоге не смогла застегнуть золотое платье, в котором должна была выйти на сцену по просьбе Баскова.

«У меня были туры. Мне делали приятные сюрпризы. Там были красивые торты, и я все это жрала! Я набрала лишний вес. Меня Коля попросил выйти в золотом платье, и оно не застегнулось», — с юмором поделилась Успенская.

Впрочем, способ вернуть форму у королевы шансона оказался предельно простым. На вопрос о том, как она собирается сбрасывать набранные килограммы, певица ответила без долгих рассуждений: «Рот закрываю».

Так что пока Успенская вспоминает гастрольные торты, SHAMAN готовится к личному юбилею и напоминает поклонникам: в погоне за идеальной внешностью главное — не забывать о том, что действительно важно.