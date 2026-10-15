«Творческое безумство»: Басков рассказал о подготовке юбилейного концерта

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Артисту приходилось о многом спорить с командой.

Народный артист России Николай Басков признался, что во время работы над подготовкой шоу приходилось многое обсуждать и спорить, однако он ни о чем не сожалеет. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru перед своим юбилейным концертомв честь 50-летия.

«Много спорили, спорили с режиссером, спорили по поводу костюмов, спорили по поводу дуэтов. Очень долго сцену разрабатывали, но наконец-то это получилось, и даже не жалко ни копейки», — поделился артист.

На вопрос, много ли сил и нервов отняла подготовка, Басков ответил, что он воспринимал это как «творческое безумство».

Николай Басков родился 15 октября 1976 года в Москве. Он окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу камерного и оперного пения, а затем аспирантуру Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Широкую известность артист получил в начале 2000-х после выхода клипа на песню «Памяти Карузо». В дальнейшем он стал выступать не только с классическим репертуаром, но и с эстрадными композициями.

Помимо музыкальной карьеры, артист работает на телевидении и ведет музыкальные проекты. В 2009 году ему присвоили звание народного артиста России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Николай Басков не воспринимает возраст как ограничение и старается ценить каждый новый день. Как заявил артист, многие события заствили его посмотреть на жизнь иначе.

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