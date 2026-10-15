Кнайсель назвала сделку России и США по дизелю пересмотром санкционной политики

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Она считает, что это прагматичный пересмотр политики.

Соглашение России и США о поставках дизельного топлива свидетельствует о прагматичном пересмотре американской санкционной политики. Об этом 5-tv.ru заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«То, что ЕС называет размыванием санкционного режима, я бы назвала прагматичным пересмотром политики со стороны Соединенных Штатов», — отметила она.

По мнению Кнайсль, после возвращения Дональда Трампа на пост президента США американская администрация начала признавать Россию полноценным участником мирового энергетического рынка.

Экс-глава австрийского МИДа также подчеркнула, что российские нефть, газ и нефтепродукты невозможно надолго исключить из международной торговли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российское дизельное топливо начало поступать на мировые рынки, что поможет их стабилизировать. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ограничения возможностей поставлять большие объемы нефти за рубеж негативно отражаются на глобальном энергетическом рынке.

Также 5-tv.ru рассказывал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что чувствует предательство со стороны США из-за сделки с Россией.

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