Путин назвал суверенитет России залогом конкурентоспособности бизнеса

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Предприниматели сохранят высокую активность и продолжат укреплять доверие общества своими инициативами и решениями.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сильный и конкурентоспособный бизнес опирается на мощь и суверенитет государства. Об этом он сказал на форуме «Деловой России».

Президент РФ проводит встречу по видеосвязи с участниками XXI форума-съезда Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что <…> их планы прочно связаны с Россией <…> И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизни очевидной проверенной историей формулы: сильная суверенная страна — залог сильного и конкурентного бизнеса», — приводит слова президента.

Ранее Владимир Путин назвал единство российского социума главной и надежной гарантией того, что государство реализует все намеченные цели на много поколений вперед. По словам российского лидера, будут обеспечены надежные гарантии безопасности и суверенитета России на многие поколения вперед.

Президент призвал укреплять российскую независимость в международных отношениях. Также после выборов в Госудуму, прошедших с 18 по 20 сентября, Путин заявлял, что парламентские партии внесли вклад в укрепление государственного суверенитета, и вновь отметил важность сплоченности страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.