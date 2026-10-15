Путин отметил ведущую роль участников «Деловой России» в экономике страны

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Путин по видеосвязи проводит встречу с членами организации.

Предприниматели из «Деловой России» стали лидерами отечественной экономики, в том числе в высокотехнологичных отраслях и несырьевом экспорте. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Времена изменились и сейчас участники объединения выросли в настоящих лидеров нашей экономики. Занимают ведущие позиции в том числе в сфере высоких технологий, в области несырьевого экспорта, активно участвуют в мировых операционных цепочках и проектах», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что объединение появилось в середине октября 25 лет назад. За прошедшее время оно стало одной из наиболее авторитетных предпринимательских организаций России.

По словам президента, представительство в разных регионах и внимание к интересам компаний из различных отраслей помогают объединению налаживать взаимодействие бизнеса с властью. Такая работа ведется на всех уровнях — от федерального до регионального и местного.

При этом глава государства подчеркнул: сотрудничество должно включать не только обсуждение трудностей, с которыми сталкиваются российские компании. Его важнейшей составляющей должны стать конкретные результаты совместной работы предпринимателей и государства.

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