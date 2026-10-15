Путин отметил вклад бизнеса в поддержку бойцов и ветеранов СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Президент подчеркнул важность создания рабочих мест и помощи семьям участников спецоперации.

Президент России Владимир Путин отметил значимую роль российского бизнеса в поддержке участников специальной военной операции, ветеранов и их семей.

«Еще раз хотел бы повторить, главная ведущая роль в этой работе, конечно, принадлежит бизнесу», — подчеркнул Путин.

Президент обратил внимание на заинтересованность компаний в реализации перспективных инициатив и создании современных рабочих мест в городах и поселках. По его словам, поддержка бойцов и ветеранов СВО, а также их близких входит в число направлений, в которых бизнес может внести существенный вклад.

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