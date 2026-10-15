Жуткая находка в Петербурге: прохожие обнаружили сумки с останками

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Фрагменты расчлененного тела, разложенные по сумкам, обнаружили на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, в районе дома № 26. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Сумки с останками нашли прохожие. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователем возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков человека. Источник отметил: сколько тело лежало — определить без экспертизы невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Тольятти обвиняют в убийстве 55-летней знакомой. По версии следствия, в конце сентября мужчина находился с женщиной в гаражном боксе. Во время конфликта он задушил знакомую.

После этого обвиняемый расчленил тело, разложил фрагменты по полиэтиленовым пакетам и выбросил их в водоем. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в Нижегородской области 37-летнего ранее судимого мужчину подозревают в убийстве и расчленении трех женщин. По данным источника, во время конфликта в квартире он до смерти избил свою 47-летнюю сожительницу. После этого мужчина приехал к ее 18-летней дочери и 77-летней матери и рассказал о произошедшем. Когда женщины собрались обратиться в полицию, подозреваемый, по данным источника, убил и расчленил их.

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