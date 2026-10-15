Красота прогресса: доля российской косметики на рынке превысила 60%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Еще в 2022 году эта цифра была порядка 20%.

В Москве открылась крупнейшая выставка бьюти-индустрии, которая наглядно показала: отечественные лаборатории перестали быть просто фасовщиками импортного сырья. Доля российской косметики на рынке уже превысила 60%.

Из чего сегодня создают кремы в российских регионах и почему концепция «anti-age» больше не работает — выясняла корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Три миллиона. Столько вариантов сывороток для лица сегодня можно найти лишь на одном из многих маркетплейсов.

70% покупателей признаются: выбор косметики и уход за собой превратился в стресс. Индустрия годами навязывала новые флаконы, но рынок уперся во временной предел.

Всего 14 минут в день — столько современный человек готов тратить на уход. Исследователи подтверждают: эпоха многоступенчатых ритуалов уходит в прошлое. На главной выставке индустрии красоты вопрос не в том, чей флакон ярче. Производители поняли: главное — уместить все в эти короткие минуты. И создать продукт, готовый работать за нас.

С полок исчезает даже привычное слово «anti-age». Борьбу со старением признали ушедшим в прошлое маркетинговым ходом. Новый ориентир — Skin Span, или запас прочности кожи. Это так называемая «биологическая пенсия», в которую вкладываются с двадцати пяти лет. И за этим подходом стоит мощная экономика.

«Объем рынка сейчас представляет собой более триллиона рублей. Это включает в себя и экспорт, и импорт, и локальное производство. И если мы вступали в 2022 году в эти турбулентные времена с тем, что доля российской косметики составляла где-то порядка 20% рынка в разных категориях, то сейчас мы уже перевалили через 60%», — сказала управляющий директор ExpoVisionRus, организатор InterCHARM Анна Дычева-Смирнова.

Но чтобы держать планку и не зависеть от перебоя на границах, одной этикетки мало — нужна собственная база. Сегодня аттестованных производств в стране уже больше трех сотен, и наши лаборатории перестали быть простыми фасовщиками чужого сырья.

На выставке — предприятия из 39 регионов России. И это не кустарное ремесло, а глубокая переработка сырья. Например, в Архангельске формулы строят на арктической ламинарии Белого моря. В ледяной воде она растет до пяти лет, накапливая рекордную концентрацию защитных альгинатов.

В Воронеже из амаранта получают сквален, защищающий кожный барьер. В Астрахани выделяют каспийский морской коллаген. А в Сибири ставку сделали на биотехнологии: томские ученые снабжают 500 фабрик полезными бактериями для защиты микробиома кожи.

«Мы вышли на рынок, когда был только один европейский, мы заменили и сделали лучше. Одна из крупных компаний взяла для теста наши лизаты. Прежде они использовали немецкого производителя. Они тестировали в течение полутора лет наши лизаты и после чего официально заявили в своем Telegram-канале о том, что наш продукт нисколько не хуже, плюс в ценовой категории мы гораздо ниже, логистика намного ближе», — сказала косметический директор компании из Томска Вера Андреева.

Но если уход сегодня выбирают строго рационально, высчитывая пользу каждого миллилитра, то в парфюмерии законы чистой логики отступают. В России этот сегмент на взлете: за год выпуск отечественных духов вырос сразу на 77%. Сама парфюмерная экспозиция выставки увеличилась втрое. При этом рынок открыт: мощный поток зарубежных новинок идет с Востока.

«Представляем лимитированную коллекцию духов, которую мы создали специально для России, основываясь на вашу культуру, на вашу историю. Российский рынок действительно конкретно способный и привлекает зарубежные бренды, чтобы мы тут развивались», — сказала маркетинг-директор парфюмерной компании из Дубая Джамиля Набиева.

В итоге выбор покупателя больше не сводится к спору «наше или импортное». Рынок перестал навязывать лишнее, и в одной косметичке сегодня спокойно соседствуют сибирский крем и флакон восточных духов.

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