Фото, видео: © Getty Images/Thierry Monasse / Contributor; 5-tv.ru

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В ряде стран напоминают: эти займы Киев никогда не вернет.

Сам Зеленский сейчас отправился искать поддержку в Европе. Устроил целое международное турне, раздает интервью и жалуется.

Впрочем, оказалось, там ему совсем не рады. В странах Старого Света резко перестали обещать Киеву ускоренное вступление в ЕС, и все громче звучат призывы прекратить безмерную финансовую помощь Украине. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий о том, как изменилась европейская риторика.

Тепличные условия для того, чтобы конструировать свою выдуманную реальность. В британских студиях никто оспаривать заявления Зеленского не будет. Вот он и разошелся. С одной стороны, требует не вовлекать его в сделки России и США, а с другой, вроде бы на словах соблюдает их условия…

«Три дня мы не атаковали никакие энергетические, дизельные и прочие объекты России», — сказал Владимир Зеленский.

То есть вертится, как уж на сковородке, чтобы не растерять остатки расположения Вашингтона. Хотя у США есть все ресурсы, чтобы проверить: Украина наносила удары по российским НПЗ. В Кремле подтверждают.

«По сути, никакого моратория со стороны Украины не было, удары по нашим НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вот и на «Российской энергетической неделе» в Москве реальность оценивают трезво. Террористические удары Киева по заводам и нефтехранилищам продолжаются, несмотря на требования Трампа и фантазии Зеленского.

Дроны-перехватчики, защитные сетки — новым подходам к безопасности на форуме уделили немало внимания. Но это глобальный тренд. Всю мировую энергетику штормит. Ее ключевые элементы, которые раньше были гарантами стабильности, теперь становятся факторами риска.

Соглашение России и США по поставкам дизеля должно стабилизировать рынок. Вице-премьер Новак заявил: первые отгрузки возможны через две-три недели. И речь не только об американских покупателях.

— Мы можем все им поставить, можем поставить частично на мировые рынки.

— А какие-то другие страны уже проявили заинтересованность?

— Российский дизель востребован во всем мире. Конечно, заинтересованы и другие потребители, — сказал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

Это чисто экономический вопрос. И он становится доминирующим. Даже в Европе нехотя принялись подсчитывать: поддержка неуправляемого режима в Киеве обходится слишком дорого. Вспомнили про подрыв «Северного потока».

На суде в Гамбурге прокурор признал: газопровод не был законной военной целью. Немецкому правительству придется сделать выводы.

«Я как представитель исполнительной власти с уважением к судебной буду ждать, как пройдет процесс и к каким результатам он приведет. И мы примем любой исход. И, разумеется, мы учтем это в наших политических расчетах», — сказал министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.

Выходит, даже у немецкого терпения есть пределы. Платить Киеву за подрыв европейской экономики больше не хотят, да и нечем. Ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт призвал прекратить поддержку Украины.

А вероятный будущий президент Франции и вовсе утверждает: Пятая республика и сама на грани дефолта.

«Франция с точки зрения бюджета больше не в состоянии оказывать финансовую помощь Украине», — сказала кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

В Словакии тоже наотрез отказываются участвовать в выделении следующего кредита Киеву.

«Хотите — пожалуйста, выделяйте деньги Украине, но Словацкая Республика в этом механизме участвовать не будет. Это не займы, а подарки. Украина никогда не вернет ни одного евро из этих денег», — сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

На саммите ЕС в Брюсселе пока еще предлагают скинуться. Но в ход идут уже совсем анекдотичные аргументы.

«Поддержка Украины — это все еще деньги. Это на одно пиво меньше для одного европейца в год. Мы можем себе это позволить», — сказал премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

Больше звучит как попытка убедить самих себя. Вместе с традиционными похлопываниями по спине и поцелуями саммит европейской бюрократии скорее напоминает сеанс коллективной терапии.

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