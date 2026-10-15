Александр Невзоров* признан террористом и экстремистом в России

Фото: Sergei Konkov/ТАСС

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Журналист попал в список Росфинмониторинга.

Журналист Александр Невзоров* внесен в российский перечень террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась на сайте Росфинмониторинга.

В опубликованных данных указаны его полное имя — Александр Глебович Невзоров, дата рождения — 3 августа 1958 года и место рождения — Ленинград.

Для физических лиц и организаций, включенных в этот перечень, предусмотрены ограничения на взаимодействие со средствами массовой информации и размещение материалов в интернете. Им также запрещено организовывать публичные мероприятия и участвовать в выборах.

Ограничения распространяются и на финансовые услуги. Исключения касаются операций, связанных с уплатой налогов, заработной платой и возмещением ущерба.

Ранее Октябрьский районный суд Петербурга признал супругов Александра и Лидию Невзоровых * экстремистским объединением и запретил их деятельность в России. С соответствующим требованием в инстанцию обращалась прокуратура города.

Журналист и его жена после начала специальной военной операции встал на сторону киевского режима в конфликте России и Украины. Он заявил, что не желает иметь с Россией ничего общего, а также неоднократно допускал оскорбительные высказывания в адрес властей РФ, военных и граждан страны.

* Включены в реестр иноагентов, признаны участниками экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ