Сотни миллионов рублей: за сколько Билан продал свой дом на Новой Риге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Максим Богодвид

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Площадь прошлого дома артиста составляла 440 квадратных метров, а участка — 16,5 сотки.

Заслуженный артист России Дима Билан продал особняк на Новой Риге за 250 миллионов рублей, чтобы быстрее рассчитаться за новую загородную усадьбу. При этом у артиста остается квартира в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Двухэтажный дом певца располагался в элитном поселке «Монтевиль» примерно в 23 километрах от МКАД. Площадь особняка составляла 440 квадратных метров, а участка — 16,5 сотки.

В доме были четыре спальни, пять санузлов, две кухни, гостиная со вторым светом и сауна. На территории также находились гараж на две машины, зона барбекю и ландшафтный сад.

В конце 2025 года Билан выставил особняк на продажу за 270 миллионов рублей. В марте 2026-го стоимость снизили до 250 миллионов, а в мае недвижимость была продана.

Расстаться с домом артист решил после приобретения новой усадьбы в дальнем Подмосковье. Билан рассказывал, что взял ее в ипотеку и рассчитывает быстрее погасить кредит за счет продажи прежней недвижимости.

Новый загородный дом находится у реки. Певец показывал панорамные виды на воду и окрестные деревни, а также участок, где можно заниматься огородом.

Еще одна недвижимость Билана находится в историческом доме в центре Москвы, неподалеку от Гнесинского училища, где он учился.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый дом Димы Билана должен стать местом для вдохновения и творчества. Певец рассказал, что в доме панорамные окна от пола до потолка и много солнечного света. При этом артист специально выбрал необычную архитектуру без ровных углов, поскольку устал от современных домов в стиле хай-тек и минимализм.

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