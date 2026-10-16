Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 19 по 25 октября

Фото, видео: 5-tv.ru

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 19 по 25 октября.

С понедельника до пятницы солнечная энергия еще согревает знак Весы и помогает подвести итоги в партнерстве и сотрудничестве, выявить противоречия и разрешить конфликты в мирном ракурсе. Пришел тот самый момент, когда небо помогает каждому примириться с кем-то из близких или коллег, а кому-то выйти из токсичных и обременительных отношений.

Хорошие тенденции на этой неделе — ярко проявить себя в партнерстве, в творчестве и искусстве. Взаимодействие и кооперация — на первом месте. Проще делать значимые для вас дела с кем-то заодно. Не отказывайте в помощи, если просят вас, и сами не чуждайтесь обращаться за помощью.

С 23 октября — начало сезона Скорпиона. Солнце меняет статус дипломата на интенсивность и страсть. Появляется прилив сил и азарт для завершения дел и упорство идти до конца, даже в тяжелых ситуациях. Сейчас намного легче получится расстаться со всем старым и неактуальным. Именно через расставание и отпускание мы находим настоящее. Соединение Солнца с ретроградной Венерой дает особый импульс для перезагрузки в личных и деловых отношениях, а также пересмотра своих истинных ценностей и финансовых перспектив.

До конца недели предоставляется время подготовиться к новому этапу и завершить важные процессы с партнерами и финансовыми обязательствами. Тема кризиса в этих сферах достигает пика из-за давления Плутона. В разы повышаются провокационные ситуации, борьба за власть, манипуляции, ревность или вскрытие давних тайн, измен, подстав.

Не направляйте ядовитые эмоциональные стрелы в окружающих, избегайте крайностей в любви и деньгах. Сосредоточьтесь на глубоком самоанализе — возможно, пришло время отпустить то, что вас мучает, но давно изжило себя.

Меркурий следует за Светилом по Скорпиону. Под агрессивным воздействием Марса и Юпитера он дерзок, самоуверен и не испытывает угрызений совести при манипулировании другими. Благодаря глубине ума мышление не поверхностное, а аналитическое и проницательное. Проще понять скрытые мотивы происходящих событий или поступков людей, получить основательный подход к профессиональным делам или учебе, преуспеть в сферах бизнеса и финансов.

Мнения выражаются жестко, прямо и авторитарно, что нередко приводит к конфликтным дискуссиям и спорам. Необходимо быть честными с другими и располагать проверенной информацией, так как любая неправда и подтасовка фактов вскроется в любом случае.

С 24 октября — начало ретроградности Меркурия. И вновь на повестке трехнедельный период замедления и пересмотра планов, переосмысления информации, возвращения к старым проектам и незавершенным делам. Рекомендуется сосредоточиться на текучке, не инициируя глобальных новых начинаний, быть предельно осторожными с подписанием документов, перемещением, совершением сделок купли-продажи.

В воскресенье ретро-Венера возвращается в Весы, где она усиливается, так как чувствует себя здесь дома. Происходит некоторое смещение с тем кризиса на темы баланса. Мы начинаем ценить утонченность, понимать красоту и желаем вести диалог, а не предъявлять претензии.

Растет женское обаяние и тяга к романтике. Сексуальная привлекательность будет оказывать магнетическое воздействие на противоположный пол.

Харизматичный Марс во Льве поможет мужской половине по достоинству оценить женское преображение и готов дарить приятные моменты в виде подарков и позитивных эмоций.

Главный совет недели: завершите старые истории и подготовьте почву для нового этапа. Будьте честны с собой и другими и позаботьтесь об эмоциональном равновесии. Сдерживайте негатив и проявляйте позитив через искреннюю улыбку.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам звезды рекомендуют обратить внимание на восстановление сил и энергетических ресурсов организма. Во внутреннем мире заметны глубинные трансформационные процессы. Отметайте то, что считаете устаревшим: от мебели до ненужных связей.

Будьте внимательны к тем, кто пытается вами манипулировать.

А еще лучше — попробуйте окунуться в мир магии и эзотерики. Возможно, эти темы вы найдете более интересными, чем что-то обыденное и материальное.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов звезды создают интересный фон в отношениях. Легко появляются новые романтические знакомства, устанавливаются приятельские отношения и деловое сотрудничество. Важно найти точки пересечения общих интересов.

У вас получится урегулировать ситуации, казалось бы, неминуемо конфликтные.

Используйте это время для культурных развлечений и интересного досуга с приятными вам людьми.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, направляйте энергию в русло конкретных дел. Практичные действия позволят вам самим гордиться своими достижениями. На этой неделе вы сможете одним точным движением решить несколько задач. Планирование распорядка дня позволяет справляться со всеми делами вовремя.

Вас потянет к оздоровительным процедурам, что похвально и поможет в дальнейшем избежать проблем со здоровьем. К тому же сейчас подходящее время для профилактики заболеваний и лечения хронических расстройств.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков пришел момент раскрыть творческий потенциал, провести совместный досуг с детьми или сфокусироваться на своих увлечениях. Сейчас самое время для новых хобби. Смелый апгрейд творческих и личных проектов выгодно выделит вас среди конкурентов.

А романтическое свидание еще больше окрылит вас и принесет радость.

Желательно всю неделю быть в центре внимания. Тогда успех, популярность, симпатии со стороны противоположного пола начнут притягиваться к вам как магнит.

Лев — гороскоп на неделю

Львам энергия недели принесет уверенность в себе, что не останется незамеченным звездами. Позвольте себе краткосрочный отдых, чтобы обрести баланс и душевное равновесие. Для максимально уютного обустройства в этом мире необходимо обновление жизненного пространства.

Отпустите суету рабочих проблем и переключитесь на приятные домашние дела, уделите внимание семье и любимым.

Возможно, пришло время примириться или попросить прощения у кого-то из близких.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев появляются блестящие и нестандартные идеи, как оптимизировать работу, наладить полезные коммуникации, навести порядок в делах и документах. Даже в ожесточенных спорах вы сможете достучаться до оппонентов, убедительно излагая свою точку зрения. В общем, это удачный период для любого вида деловой и умственной деятельности.

Выход на трибуну с публичным выступлением привлечет к вам всеобщее внимание.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов — упрочнение и стабилизация материального положения. Открываются хорошие возможности заложить и усилить фундамент, на котором базируется ваша имущественная база. Звезды подскажут, как найти новые источники дохода и пополнения жизненных сил.

За счет личной привлекательности вы можете рассчитывать на материальную помощь и подарки. Успех на вашей стороне в процессе заключения сделок и выгодных договоренностей.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, у вас отличный период для проявления здоровых амбиций и самоутверждения в социуме. Ваши инициативы находят поддержку. Эта неделя — один из наилучших моментов для достижения спортивных результатов, проработки бизнес-проектов, карьерного роста и личных изменений.

Главное — отпустить прошлое и открыться новым возможностям. Ведь впереди вас ждут пути, где вы достигнете высот и сможете наслаждаться этим в полной мере.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов эмоциональный фон становится более чувствительным и интуитивным. Пробуждается творческое воображение и проницательность. Будет полезно сделать паузу и отдохнуть вдали от привычной обстановки, чтобы восстановить силы и привести в порядок нервную систему. Основной посыл недели — уединение и релакс. Прекрасные дни для медитативных практик и водных процедур. Звезды советуют по возможности помочь нуждающимся — ведь добро всегда возвращается добром.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, примите участие в групповой работе, подключите друзей и единомышленников к общему делу. Вы почувствуете личную значимость и незаменимость, когда приносите пользу своей деятельностью.

Самое время окунуться в волну новых впечатлений и открытий. Взгляд на привычные вещи с новой стороны может стать поворотным моментом и заставить вас взглянуть на мир по-новому.

В любой сложной ситуации обратитесь за поддержкой к друзьям — они готовы помочь вам не только словом.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев повышается чувство личной ответственности по отношению к рабочему процессу. Как следствие — признание ваших заслуг руководством и продвижение по карьерной лестнице. Конкретные и достижимые цели, поставленные сейчас, принесут впоследствии бонусы в вашу профессиональную «копилку» и сделают вас примером для подражания. Астросовет недели — сделайте подарок матери, старшим по роду или людям, которых вы уважаете.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы могут рассчитывать на заслуженное уважение и рост авторитета в обществе. К вашему мнению начнут прислушиваться, а влиятельные люди протянут руку помощи. Позвольте себе нечто большее — то, что всегда манило вас своей недоступностью. Именно сейчас помощь от Вселенной приходит как верный ориентир вашего успеха и процветания. Хорошей идеей будет посещение культового места или масштабного спортивного мероприятия.

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