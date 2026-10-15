Памятник народному артисту СССР Марису Лиепе открыли в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения легенды советского балета.

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, лауреату Ленинской премии Марису Лиепе состоялась в сквере Арама Хачатуряна в Москве. В 2026 году артисту могло бы исполниться 90 лет. Автором монумента стал народный художник России Александр Рукавишников. Кадры публикует 5-tv.ru.

В торжественном мероприятии приняли участие представитель правительства Москвы Алексей Фурсин, народный артист СССР, балетмейстер Михаил Лавровский, народный художник РФ Никас Сафронов и народный артист Борис Акимов. Среди гостей также были дети Мариса Лиепы — народный артист РФ Андрей Лиепа и народная артистка РФ Ильзе Лиепа.

Марис-Рудольф Лиепа родился 27 июля 1936 года. Он вошел в историю отечественного балета не только как танцовщик, но и как педагог и актер. Его отличали виртуозная техника, выразительная пластика и драматическая глубина исполнения.

С 1960 года Лиепа выступал на сцене Большого театра, где дебютировал в партии Базиля в балете «Дон Кихот». В его репертуаре были ведущие партии классических и современных постановок: Альберт в «Жизели», Зигфрид в «Лебедином озере», Дезире в «Спящей красавице», а также роли Ромео и Ферхада.

Одной из наиболее значимых работ артиста стала партия Красса в балете Арама Хачатуряна «Спартак» в постановке Юрия Григоровича, премьера которой состоялась в 1968 году. В 1970 году за эту постановку творческий коллектив удостоился Ленинской премии.

Мастерство Лиепы получило признание и за рубежом. В 1971 году Парижская академия танца присудила ему премию имени Вацлава Нижинского за исполнение партии Альберта в «Жизели». В 1976 году артисту присвоили звание народного артиста СССР.

Гениальный танцовщик скончался от инфаркта 26 марта 1989 года.

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