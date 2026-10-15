«Не может идти речи»: усложнять ЕГЭ в России не будут

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тем не менее, экзамен изменят по целому ряду предметов.

В России не планируют усложнять единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом на брифинге сказала советник президента России по вопросам культуры и искусства Елена Ямпольская.

«Ни о каком усложнении ЕГЭ не может идти речи в принципе. Потому что единый госэкзамен призван оценить, насколько хорошо молодой человек прошел школьную программу, изучил все, что есть в школьной программе. Это взаимосвязанные вещи, и совершенно невозможно усложнять госэкзамен, если мы предварительно не усложняем программу, а такой потребности, насколько я понимаю, нет», — подчеркнула советник.

Изменения в ЕГЭ 2027 года действительно будут внесены, например, в экзамены по профильной математике и информатике. Однако это связано не с усложнением, а с усилением акцента на подготовку инженерных кадров.

Кроме того, будут корректироваться контрольно-измерительные материалы (КИМ) в экзамене по истории. Это связано с тем, что были введены единые школьные учебники по этому предмету. Поэтому происходит синхронизация учебных материалов и заданий на экзамене.

Подобное произойдет со всеми дисциплинами, как только единые учебники по ним поступят в образовательные учреждения. Это позволит КИМам приобрести большую ясность.

«Если он учился, единый государственный учебник регулярно держал в руках, то значит, он может быть уверен, что в рамках единого госэкзамена у него будут проверять ровно то, чему он учился. Там не должно быть для него сюрпризов. Это снимет определенную психологическую нагрузку, которая, как вы знаете, является достаточно серьезной и для детей, и для родителей, и для педагогов», — уточнила Ямпольская.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России планируют запустить пилотную версию единого цифрового ресурса для дошкольного образования. Сервис должен начать работу не позднее 1 ноября 2026 года.

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