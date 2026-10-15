Меньше пить, больше помогать: отказаться от пива ради Украины призвал европейцев премьер Латвии

Фото: www.globallookpress.com/ Edijs Palens

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Политик считает, что стоит забыть о себе и о комфортной жизни.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал европейские страны увеличить поддержку Украины, сравнив расходы на помощь Киеву со стоимостью одного бокала пива в год для каждого жителя Европы. Об этом он заявил на саммите ЕС.

«Поддержка Украины — это деньги. Это один бокал пива в год или даже меньше для одного европейца, мы можем себе это позволить. <…> Мы выпьем меньше, а их жизни будут в безопасности. Все просто», — сказал премьер.

По его словам, европейцам стоит забыть о комфортной жизни, а также перестать думать о себе ради Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вблизи латвийского города Резекне неизвестные закрасили дорожные указатели на российские города — Остров и Москву. По факту случившегося латвийская полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Также 5-tv.ru рассказывал, что беженка из Латвии выделила преимущества, которые заметила после переезда в Россию.

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