Никаких ограничений на Пушкина: как изменится список литературы для дошкольников

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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В первую очередь пересмотрят перечень зарубежных авторов.

Список литературы для детей дошкольного возраста нуждается в переработке. Об этом на брифинге заявила советник президента России Елена Ямпольская.

По ее словам, список, который сейчас является примерным и рекомендованным для ознакомления, будет сильно изменен и станет обязательным. В первую очередь редактуре подвергнется перечень произведений зарубежных авторов.

«Необходимо менять ныне имеющийся примерный перечень художественной литературы для слушания в детских садах. Туда включено слишком много произведений зарубежной литературы, не всегда классических, зачастую современных, содержание которых далеко не всегда соотносится с нашими традиционными духовно-нравственными ценностями», — подчеркнула советник.

В то же время в перечень будет внесено больше произведений народов России, а также увеличится количество работ писателя и поэта Александра Пушкина. С его творчества планируют снять возрастные ограничения, которые на данный момент еще действуют.

Обязательный формат нового списка позволит всем детям России ознакомиться с включенными в него произведениями.

«Чтобы мы были уверены, что все произведения, без которых труднее немножечко маленькому человеку становиться человеком, будут обязательно прослушаны ребенком дошкольного возраста, вне зависимости от того, в какой детский садик он ходит и в каком регионе он живет», — отметила Ямпольская.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что министерство просвещения России дополнило школьную программу по литературе произведениями современных авторов, посвященных спецоперации.

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