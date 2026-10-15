Проверяют реакцию? Сотрудники ТЦК начали проникать в частные дома на Украине

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Зарегистрирован как минимум десяток таких случаев.

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), выполняющих на Украине функции военкоматов, начали проникать в частные дома и на закрытые территории, чтобы принудительно забирать мужчин для мобилизации. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, его слова приводит издание Страна.

По словам Лубинца, его офис зафиксировал около десяти подобных случаев в разных регионах страны. Омбудсмен предположил, что сотрудники ТЦК проверяют реакцию на такие действия, распространяя практику на новые территории.

«Я думаю, что это проверка, какова будет юридическая реакция, если сотрудники ТЦК и СП начнут заходить даже в частные помещения и силой забирать оттуда владельцев. То есть попробовали в одном регионе — была реакция, пробуют в других регионах», — пояснил он.

Лубинец считает, что проникновение в частные помещения и принудительное выведение оттуда их владельцев может содержать признаки уголовных правонарушений.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. С тех пор ее неоднократно продлевали. Из-за набора в армию в стране регулярно происходят конфликты между военнообязанными и сотрудниками ТЦК.

В социальных сетях публикуют видеозаписи задержаний мужчин на улицах и в общественных местах. На некоторых кадрах представители центров комплектования применяют силу и заталкивают людей в микроавтобусы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ТЦК мобилизовали в Харькове мужчину без одежды.

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