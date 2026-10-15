Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

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Глава МИД РФ отметил, что лидер киевского режима продолжает просить больше вооружений для ударов по России.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский своими действиями и реакцией на фоне дизельной сделки Москвы и Вашингтона бросает вызов президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Трамп неоднократно публично поддерживал договоренности, тогда как Киев продолжает добиваться получения новых ракет.

«Это такой прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался. Ну, по-моему, все это уже понимают», — отметил Лавров.

Министр также подчеркнул, что Россия поддержала поступившее от США предложение. При этом, по его словам, Украина продолжила требовать вооружение, которое впоследствии используется при атаках на территорию России.

Лавров добавил, что Зеленский, по его мнению, исходит из того, что ему все должны, при этом сам не намерен ничего предоставлять взамен и не соглашается на уступки на равных условиях.

Отдельно глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщения о подготовке США и европейскими странами нового мирного плана по Украине. По словам Лаврова, Москва пока не получила никаких официальных предложений на этот счет.

«Вот эти ссылки — The Washington Post, New York Times, другие ресурсы, ссылки на источники — мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется. Но никаких официальных предложений мы не получали», — заявил министр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле заявили об отсутствии фактического моратория на удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и объектам энергетики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что атаки на НПЗ и объекты энергосектора продолжались. По его словам, такие действия противоречат мирным усилиям Соединенных Штатов.

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