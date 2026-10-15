Самое дорогое: мужчина спас водку вместо подруги из горящего общежития

Фото: © РИА Новости/Максим Платонов

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Возгорание началось в одной из комнат, после чего помещение быстро заполнилось дымом.

Пожар произошел в общежитии Новокуйбышевска Самарской области. Спасатели эвакуировали жильцов через окно, а один из них передал им бутылку водки и пакет сока. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Возгорание началось в одной из комнат, после чего помещение быстро заполнилось дымом. Во время эвакуации хозяин комнаты решил взять с собой только самое необходимое, однако в приоритете оказались алкоголь и сок.

При этом мужчина не вспомнил о подруге, которая в этот момент находилась в туалете. Женщину пришлось самостоятельно эвакуировать пожарным из задымленного здания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при пожаре в квартире многоэтажного дома в Комсомольске-на-Амуре погибли пять человек. Во время тушения огня пожарные обнаружили тела женщины и четырех несовершеннолетних. Еще двух маленьких детей удалось спасти — из квартиры их вывели соседи.

Площадь возгорания составила десять квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. На месте работали сотрудники Госпожарнадзора.

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