Пуховик, шуба или дубленка? Какую верхнюю одежду лучше выбрать на зиму

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Важно смотреть не только на бирку, но и учитывать образ жизни.

Зимой верхняя одежда должна защищать не только от холода, но и от ветра, снега и сырости. При этом один и тот же вариант подходит далеко не всем: для долгих прогулок, поездок на машине и активного отдыха требования отличаются.

Какой вариант лучше выбрать для зимы — разбирался 5-tv.ru.

Пуховик — для долгих прогулок

Пуховик считается одним из самых универсальных вариантов зимней одежды. Он легкий, не сковывает движения и может хорошо сохранять тепло.

При выборе стоит обращать внимание не только на внешний вид, но и на наполнитель. Натуральный пух отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, а современные синтетические утеплители также могут эффективно защищать от холода.

Для зимы важны конструкция изделия и дополнительные детали: капюшон, высокий воротник, плотные манжеты и застежка, которая не оставляет открытого участка на ветру.

Пуховик особенно удобен для тех, кто много ходит пешком или пользуется общественным транспортом. В нем проще двигаться, чем в тяжелой длинной верхней одежде.

Дубленка — защита от холода и ветра

Дубленка сочетает верхний слой из кожи с внутренним меховым подкладом. Такая конструкция помогает сохранять тепло и защищает от ветра.

При этом дубленки могут сильно различаться по длине и толщине. Короткая модель удобнее для автомобиля и активного движения, а длинная лучше закрывает ноги и подходит для продолжительных прогулок.

Минусом может стать больший вес по сравнению с пуховиком. Кроме того, натуральная кожа требует более внимательного ухода и защиты от влаги.

Шуба — теплый вариант для спокойных прогулок

Натуральный или качественный искусственный мех хорошо удерживает тепло благодаря воздушной прослойке между волокнами. Длинная шуба дополнительно закрывает от холода значительную часть тела.

При этом многое зависит от конкретного меха, длины изделия и его конструкции. Очень теплая длинная модель может оказаться неудобной, если приходится много ходить или часто садиться в автомобиль.

Для городской зимы шуба может быть удачным вариантом, если в приоритете тепло и внешний вид, а не максимальная легкость и свобода движений.

На что обратить внимание при покупке

Не стоит выбирать зимнюю одежду только по температуре, указанной на ценнике. В реальной жизни ощущение холода зависит от ветра, влажности, продолжительности пребывания на улице и того, насколько активно человек двигается.

Важно, чтобы под верхней одеждой оставалось достаточно места для теплого слоя. Слишком тесная вещь может мешать свободному движению и сделать зимний комплект менее комфортным.

Проверьте и конструкцию изделия: хорошо ли закрываются шея и запястья, не задувает ли ветер через молнию, достаточно ли длинная спинка, удобно ли поднимать руки и ходить.

Пуховик, шуба или дубленка: что в итоге

Пуховик — наиболее универсальный вариант для тех, кто много двигается и хочет получить теплую, легкую и практичную вещь.

Дубленка подойдет тем, кому важны защита от ветра, тепло и плотный материал. Особенно удобны модели разной длины, которые можно подобрать под свой образ жизни.

Шуба — вариант для тех, кто делает ставку на тепло, внешний вид и комфорт во время спокойных прогулок.

Поэтому идеальной зимней вещи для всех не существует. Главное — учитывать особенности своего образа жизни.

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