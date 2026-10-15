Внучка экс-мэра Самары Тархова частично признала вину в убийстве родственников

Фото: © РИА Новости/Альберт Дзень

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Екатерина рассказала о побоях, долгах родственников и переводах денег семье Метревели.

В Самарском областном суде продолжается допрос Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Внучка супругов рассказала об избиениях со стороны Бичико Метревели и объяснила, как переводила деньги его родственникам. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Бичико нанес мне побои по лицу и некоторым частям тела. Я звонила Людмиле и бабушке, после чего мама отправила домой Братчикову и тоже увидела эти побои», — заявила Тархова.

Бичико Метревели — сын Таисии Киселевой, которую следствие считает возможной сообщницей Екатерины, и отец Дмитрия Метревели. По версии следствия, Дмитрий мог участвовать в убийстве супругов. Сам Бичико ранее выступал в суде в качестве свидетеля.

Отдельно Тархова рассказала о деньгах, которые, по ее словам, уходили на нужды семьи Метревели. Она утверждает, что оплачивала долги и кредиты их племянников, а также регулярно переводила средства родственникам.

По словам Екатерины, Светлана Метревели упрекала ее в том, что из-за нее не могла помогать близким, поскольку якобы тратилась на услуги гадалки. В итоге Тархова, как она заявила в суде, брала на себя чужие расходы.

Один из таких эпизодов связан с племянницей Варварой. Светлана сообщила Екатерине, что девочку сбила машина, и попросила деньги на лечение. Тархова перевела необходимую сумму. Ранее она уже рассказывала суду, что в общей сложности отдала семье Метревели около 50 миллионов рублей.

Также, по словам обвиняемой, она подделала документы для продажи автомобиля бабушки и дедушки, а подаренные ей золотые кресты сдала в ломбард. Вырученные деньги, как утверждает Тархова, также достались Метревели и Киселевой.

При этом с 2020 по 2024 год Екатерина работала визажистом и зарабатывала от 30 до 65 тысяч рублей в месяц. Еще она говорила о теплых отношениях с бабушкой и дедушкой и заявляла, что не держала на них обиды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка бывшего мэра Самары Екатерина Бельская попросилась отправиться в зону СВО. По ее словам, заключенным мужчинам предоставляют такую возможность, однако в женском изоляторе об этом не говорят.

О гибели экс-мэра Самары и его супруги стало известно 5 февраля 2025 года, хотя, по данным следствия, они умерли примерно за месяц до этого. По версии следствия, Бельская заморозила тела, расчленила их, измельчила останки и смешала с гречкой, чтобы скрыть запах, после чего выбросила в мусорные контейнеры.

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