Платный проезд к собственному дому: почти сто поселков в Ленобласти оказались в коттеджном рабстве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Разобраться с ситуацией обещали до 15 октября, но проблема оказалась слишком масштабной.

В Ленобласти жители почти сотня коттеджных поселков объявили войну застройщикам из-за платного въезда к собственным домам. За шлагбаум и абонементы коммерсанты требуют тысячи рублей, а в случае отказа — лишают людей воды. Власти обещали разобраться с проблемой до 15 октября, однако вопрос оказался гораздо сложнее и масштабнее, чем предполагалось.

Почему люди вынуждены платить за дорогу к собственной недвижимости и когда ситуация изменится — разбирался корреспондент «Известий» Егор Еперев.

— Раньше ездили машины, сейчас поселок опустел. Даже строители идут пешком. Бросают здесь машину, идут пешком.

Причина слез — вот этот красно-белый шлагбаум. Чтобы проехать к собственному дому, теперь нужно заплатить. И у каждого вида транспорта свой тариф.

«500 рублей для автомобилей, 1500 для строительной техники и 4300 — можно абонемент на месяц заплатить», — сказала житель КП «Мичуринская Ривьера» Вера Кузнецова.

Для автомобилистов это фактически единственный способ попасть в поселок на машине. Раньше шлагбаум открывали по звонку, теперь вдруг по оплате.

У этого застройщика еще восемь подобных поселков, в каждом — 100–300 домов. А значит, в месяц можно получать почти 3,5 миллиона рублей только за проезд. А если собственники откажутся платить, рычаг давления найдется.

«Если мы не будем оплачивать — нам обещают отключить воду. Хотя дороги, вода и вся инфраструктура изначально были включены в стоимость участка», — сказала собственник земельного участка КП «Светлая Вилэдж» Елена Костромина.

В другом поселке, Norland, застройщик, по словам жителей, ограничивает доступ даже к детской площадке. А с несогласными разговор короткий.

«Отказаться от этого нельзя. Если ты от этого отказываешься, ну, соответственно, ты остаешься без проезда на территорию, без воды, как в моем случае случилось», — сказал собственник участка КП «Norland» Артур Сафиуллин.

Платный проезд к собственному дому — проблема не одного поселка. В похожей ситуации оказались жители почти сотни коттеджных поселков Ленинградской области. По данным региональных властей, именно столько находится у них на контроле. И проблема не ограничивается одним регионом. Люди объединяются в сообщества и делятся похожими историями.

Один из вариантов решения проблемы предложили власти Ленинградской области. Разработан законопроект, который должен помочь изменить правовой статус таких территорий.

«Это будет большая радость для всех жителей. Мы увидим, что, во-первых, действительно правительство может помочь людям и что это работает. И что это не один из 86 поселков, а это действительно какое-то количество поселков. И я думаю, это будет первый шаг к решению принципиальной проблемы», — сказал собственник участка КП «Norland» Глеб Антошкин.

Но изменение статуса территорий — процесс небыстрый. Пока один из возможных механизмов — установление публичного сервитута. Земля останется в частной собственности, но жители смогут пользоваться ею на законных основаниях. Однако и здесь возникли сложности.

«Поскольку массовое установление публичных сервитутов требует четких правовых оснований, а позиции органов местного самоуправления различаются, предложено продлить срок исполнения поручения», — проомментировали в пресс-службе губернатора Ленинградской области.

В конце сентября два СНТ и один коттеджный поселок добились установления публичного сервитута на территории, которая принадлежит застройщику. Такого же решения ждут жители остальных поселков. Власти Ленинградской области изменили сроки и обещают разобраться теперь уже до 1 декабря.

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