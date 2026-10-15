Волчанский котел сужается: как российские бойцы продвигаются в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Вырваться из окружения у украинских боевиков нет никаких шансов.

Из Харьковской области меньше часа назад пришло сообщение об освобождении двух сел — Нефедовки и Черного. Оба этих населенных пункта находятся внутри волчанского котла. Стремительное наступление лишает врага шансов на выход из оружения.

Наши подразделения практически зачистили центральную часть, украинские формирования остались без снабжения. Детали успешной операции — в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

На эксклюзивных кадрах «Известий» — уничтожение врага в населенном пункте Черное. Это еще одно освобожденное село в волчанском котле. Враг использовал его как место дислокации своих резервов — размещал боеприпасы и скапливал здесь личный состав. Штурмовики окапывались в лесу возле местного пруда, отсюда их перебрасывали на волчанское направление.

«Это была точка, куда все свозилось и дальше распределялось через расчеты НРТК вражеские, расформировались на другие направления», — сказал заместитель командира роты с позывным «Вальдемар».

На линию боевого соприкосновения ВСУ подвозили снаряды и еду, которые хранили в домах сельчан. Из каждого здания украинских боевиков выбивали огнем артиллерии и дронами.

«Разносили дома. У них там переходы между домами, сообщения были, наши боевые группы окружали эти дома», — сказал военнослужащий с позывным «Юрман».

В штурме Черного отличились бойцы 127 мотострелкового полка 14 армейского корпуса. Они освободили еще один населенный пункт — Нефедовку.

«Зашла группа в количестве пяти человек, заходят по разным флангам, по разным маршрутам, у них есть человек, который знает весь маршрут безопасный, они ждут на точке накопления сил, после чего с широкой линии атаки нападают», — сказал «Вальдемар».

Вместе с другими подразделениями группировки «Север» штурмовики каждый день отнимают у врага новые территории. Боец с позывным «Ерема» действовал на этом же направлении — рассказывает, как занял один из опорных пунктов ВСУ.

«Четыре человека нас двигалось, собственно на подходе вступили в бой, выбили двух противников, двойка отстреливалась, ну их видно было больше — остальные ушли», — сказал военнослужащий с позывным «Ерема».

Штурмовики на этом направлении сейчас активно сужают волчанский котел. Чтобы его захлопнуть, нашим войскам осталось выбить врага из Николаевки и Варваровки, которые противник использует как плацдарм для попыток прорыва внешнего кольца.

Вырваться из окружения у украинских боевиков нет никаких шансов. Единственное — сдаться в плен. На начало сентября в котле варилось около одной тысячи семисот украинских боевиков. Сейчас эта цифра меньше. Кольцо продолжает сжиматься.

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