В России одобрили новый препарат сразу от нескольких видов рака

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Лекарство рассчитано на взрослых пациентов с опухолями пищевода, головы, шеи и головного мозга.

Минздрав России зарегистрировал новый препарат, который предназначен для лечения нескольких видов злокачественных опухолей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Появление нового лекарства расширяет перечень доступных средств для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Препарат содержит действующее вещество нимотузумаб. Его применение предусмотрено для взрослых пациентов с определенными видами опухолей пищевода, головы и шеи, а также головного мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силденафил, который используется для лечения эректильной дисфункции, может помогать замедлять распространение рака.

Ученые из Института Вейцмана в Израиле выяснили, что это вещество затрудняет использование холестерина, который нужен этим клеткам, чтобы перемещаться в другие органы и образовывать там новые опухоли.

Исследователи изучили данные пяти миллионов пациентов за 20 лет и провели эксперименты на мышах и человеческих клетках. Результаты показали, что сочетание силденафила со статинами (препаратами для снижения уровня холестерина. — Прим. ред.) может оказаться особенно эффективным.

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