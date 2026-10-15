«Сексуальный хищник»: бывшего мужа Кэти Перри судят за изнасилования

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

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Рассела Бранда обвиняют в девяти эпизодах насилия и домогательств.

Британского стендап-комика и бывшего мужа певицы Кэти Перри Рассела Бранда обвиняют в сексуальном насилии. Об этом сообщил The Guardian.

«Рассел Бранд был безжалостным, расчетливым и манипулятивным сексуальным хищником, который хвастался желанием заняться сексом с пятью тысячами женщин», — гласит публикация.

Бранду предъявлены три обвинения в изнасиловании, три — в сексуальном насилии и одно — в непристойном домогательстве в период с 1999 по 2009 годы.

Так, согласно показаниям Бранд грубо игнорировал просьбы одной из жертв, которая умоляла прекратить ее насиловать — добившись своего, он оставил ее «в крови и страданиях». Описывая другой эпизод, обвинители заявили, что актер надругался над женщиной со словами «да ладно, не порти настроение».

Сам Бранд отрицает все обвинения.

Ранее в сентябре британскому актеру и режиссеру Ноэлу Кларку предъявили шесть обвинений в сексуальных преступлениях по заявлениям пяти предполагаемых жертв.

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