Саентологи* прикрывались благотворительным фондом для работы в России

Фото, видео: 5-tv.ru

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Обыски прошли более чем в десяти регионах страны в рамках уголовного дела о деятельности нежелательной организации.

Последователи «Международной церкви саентологии»* использовали благотворительный фонд «Защитим детей от наркотиков и алкоголя» для продолжения своей деятельности в России. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Правоохранительные органы провели обыски более чем в десяти регионах страны в рамках уголовного дела по статье 284.1 УК РФ о деятельности нежелательной организации.

По данным источника, руководитель фонда Елена Кротова привлекала новых участников через волонтерские программы. Кандидатов проверяли в закрытых интернет-чатах, запрашивали у них паспортные данные и сведения о финансовом положении.

После отбора участникам предлагали приобретать саентологическую литературу и проходить очные тренинги в США, ЮАР и Грузии. Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре организовывали закрытые встречи для изучения материалов движения.

Как утверждает источник, Кротова ежемесячно передавала зарубежному центру отчеты о работе и сведения о социально-политической обстановке в России.



5-tv.ru

Связь с международным проектом

Фонд заявляет о профилактике употребления наркотиков. Однако, согласно представленным материалам, его программы связаны с международным проектом, основанным представителями саентологического движения. В рамках антинаркотических мероприятий распространялись материалы, связанные с учением основателя саентологии Рона Хаббарда.

В сентябре 2021 года деятельность международных саентологических структур признали нежелательной в России. В декабре 2024 года «Саентологическую церковь Санкт-Петербурга»** признали экстремистской организацией.

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* — организация признана нежелательной на территории РФ.

** — организация, признанная экстремистской в России.