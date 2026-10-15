Корабль-призрак: дайверы нашли на дне моря посуду с загадочными надписями

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Nekrasov

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Происхождение судна датируют IV или III веком до нашей эры.

Посуду с нацарапанными обозначениями обнаружили археологи и дайверы на затонувшем корабле в заливе Гнилна возле города Комижа на хорватском острове Вис. Происхождение судна датируют IV или III веком до нашей эры. Об итогах раскопок сообщил институт HRZ.

Короткие надписи на нескольких сосудах с черным покрытием появились уже после их изготовления. Исследователи предполагают, что это сокращенные имена или знаки владельцев. Однако точное значение надписей пока неизвестно.

Место было знакомо специалистам много лет, но прежде там находили лишь отдельные осколки древних емкостей. Раскопки позволили обнаружить скрытые под песком останки корабля и многочисленные предметы.

Экспедиция под руководством Юрицы Безака подняла кубки, тарелки, миски и небольшие кувшины. Среди находок — крупные амфоры, использовавшиеся для перевозки вина и масла, бронзовые монеты, кости животных и корабельное оборудование.

По оценке HRZ, греческая керамика отличается редкостью, качеством и хорошей сохранностью. На хорватском побережье Адриатики известно всего два затонувших судна, перевозивших амфоры такого типа.

Уцелели также часть киля и примерно шесть метров деревянной обшивки. Они позволяют изучить устройство корабля, ходившего по Адриатическому морю более двух тысячелетий назад.

Первоначальную датировку определили по фрагментам амфор и свинцовому якорю. Позднее ее подтвердила монета из Фароса — древнегреческого поселения на соседнем острове Хвар.

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