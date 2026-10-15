Фото: 5-tv.ru

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Порядок вопросов меняет поведение чат-бота.

Физики разработали систему предупреждения, которая предсказывает, когда ИИ выйдет из-под контроля. Научная работа специалистов представлена в журнале Patterns, передает Live Science.

Авторы обнаружили, что на ответы может существенно влиять последовательность запросов, даже если их содержание остается прежним.

«Вы можете сместить баланс, даже не меняя содержание, а просто изменив порядок, в котором вы задаете вопросы», — пояснил Джонсон.

В экспериментах исследователи использовали базовую модель GPT-2 от OpenAI. Ей задавали вопросы о вакцинах, причинении вреда другим людям и самоповреждении. В зависимости от расположения вопроса о вакцинах в последовательности ответы менялись от позитивных до вызывающих беспокойство.

Для объяснения этого эффекта авторы предложили отслеживать внутренний показатель — остаточный вектор, проходящий через слои нейронной сети при обработке запроса. Они сравнили его со «стрелкой компаса», направление которой связано с желательными или нежелательными результатами.

На этой основе ученые составили формулу для оценки приближения модели к критической точке. По словам экспертов, проверка на моделях с открытым исходным кодом показала, что подход может работать как система раннего предупреждения.

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