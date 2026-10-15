Заявление Мерца о помощи Украине вызвало смех в Бундестаге

Фото: Reuters/Axel Schmidt

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Оппозиция напомнила канцлеру Германии о сокращении социальных выплат.

Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с насмешками депутатов в Бундестаге после заявления о том, что финансовая поддержка Украины не сокращает расходы на социальную сферу и образование.

«Ни один евро, направляемый Украине, не отнимается у социальных и образовательных расходов нашей страны. Ни один евро!» — заявил Мерц.

Его слова вызвали смех в зале. Аплодисменты сторонников канцлера не смогли полностью заглушить реакцию других парламентариев.

Представители оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ответ указали на сокращение отдельных социальных выплат, включая детские пособия и субсидии на оплату жилья.

Из-за этих разногласий снижается общественная поддержка канцлера. Согласно приведенным в публикации данным опроса, его работой довольны 10% респондентов, а отрицательно оценивают деятельность главы правительства 88%. Утверждается, что это худший результат среди немецких канцлеров с начала подобных исследований в 1997 году.

Другой опрос показал, что почти половина опрошенных ожидает ухода Мерца с поста до конца года.

Сложности испытывает и возглавляемый канцлером консервативный блок ХДС/ХСС. По данным Die Welt от 27 сентября, его поддержка снизилась до 19%. В то же время рейтинг АдГ достиг 30%, что стало рекордным показателем для партии согласно приведенным данным.

Несмотря на критику, Мерц заявляет, что не стремится к популярности. Своей главной задачей он называет возвращение Германии на правильный путь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за помощь Украине. По его словам, Берлин уже выделил Киеву 100 миллиардов евро напрямую и еще 30 миллиардов евро через ЕС. Во время последнего визита Мерца в Киев объявили о дополнительной помощи.

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