Завершено расследование дела в отношении экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова*

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

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В СК России подчеркнули, что Ровшан неоднократно призывал к нанесению ударов по РФ и оправдывал теракты ВСУ.

Следователи СК России завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего игрока телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова*. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, в 2022 году Аскеров разместил на странице в запрещенной в России социальной сети публикацию с заведомо ложными сведениями, которые следствие считает оскорбляющими и порочащими память маршала Советского Союза и Героя СССР Георгия Жукова.

Кроме того, СК сообщил, что Аскеров неоднократно призывал к посягательствам на жизнь государственных деятелей и нанесению ракетных и бомбовых ударов по России. Ему также вменяют оправдание террористических атак Вооруженных сил Украины и нарушение порядка деятельности лица, признанного иностранным агентом.

Уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении Аскерова было возбуждено в апреле 2022 года. В мае того же года журналиста заочно арестовали. В апреле 2025 года Аскерова повторно объявили в розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин повторно объявлен в розыск. В базе МВД указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса. Предыдущая карточка была изъята, после чего появилась новая.

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* — лицо признано в РФ иностранным агентом, экстремистом и террористом.