Путин назначил членов Совета федеральной территории «Сириус»
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
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В его состав вошли Елена Шмелева, Артур Орлов, Александр Смирнов.
Президент РФ Владимир Путин назначил ряд должностных лиц членами совета федеральной территории «Сириус». Соответсвующий указ опубликован на портале правовых актов.
В его состав вошли: руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детй и молодежи «Движение первых» Артур Орлов и начальник Управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов.
Указ вступает в силу со дня его подписания.