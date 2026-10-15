Путин назначил членов Совета федеральной территории «Сириус»

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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В его состав вошли Елена Шмелева, Артур Орлов, Александр Смирнов.

Президент РФ Владимир Путин назначил ряд должностных лиц членами совета федеральной территории «Сириус». Соответсвующий указ опубликован на портале правовых актов.

В его состав вошли: руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детй и молодежи «Движение первых» Артур Орлов и начальник Управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов.

Указ вступает в силу со дня его подписания.