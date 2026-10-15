Тела в расщелине и странные следы: что скрывает исчезновение семьи Усольцевых

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

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Медик из Нижнего Тагила утверждает, что заметил подозрительные фигуры на кадрах МЧС, и просит Следственный комитет проверить место у скалы Буратинка.

История исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае получила новый поворот. Медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев заявил, что обнаружил подозрительные очертания на архивных кадрах поисковой операции МЧС. Как написали в URA.RU, мужчина допускает, что в глубокой расщелине у скалы Буратинка в районе Кутурчинского Белогорья могут находиться тела пропавших Сергея, Ирины и их дочери.

Внимание медика привлекла и береза неподалеку от предполагаемого места находки. На стволе, как он утверждает, видны горизонтальные повреждения коры. Дегтярев предполагает, что это может быть намеренная отметка.

Почему поисковики могли не заметить подозрительный участок

Дегтярев считает, что во время первоначальных поисков основное внимание уделяли обнаружению живых людей. По его мнению, это могло помешать заметить труднодоступную расщелину.

Медик, знакомый с Сергеем Усольцевым, намерен добиться дополнительной проверки. По его словам, 12 октября он направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой изучить видеозаписи и обследовать местность у скалы Буратинка.

Дегтярев также заявил о готовности самостоятельно отправиться в тайгу, если его обращение не приведет к проверке. Он опасается, что снегопады затруднят доступ к предполагаемому месту находки и осложнят поиски.

Последняя ночь Усольцевых

Семья Усольцевых пропала в 2025 году. Несмотря на масштабные поиски, обнаружить Сергея, Ирину и их дочь не удалось, а обстоятельства исчезновения до сих пор остаются загадкой.

Новые вопросы вызвали записи камер видеонаблюдения, показанные в документальном фильме. Согласно представленным данным, в ночь перед исчезновением семья направилась из бани в сторону поселка Кутурчин. По одной из версий, Сергей сначала отвез дочь, а затем вместе с супругой Ириной поехал по другой дороге. Куда направились супруги и что произошло в ту ночь, пока неизвестно.

Отдельное внимание Валентин Дегтярев предлагает уделить прежней деятельности Сергея Усольцева, связанной с фондами развития ядерных городов. По данным СМИ, эти структуры получали крупное финансирование из-за рубежа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов не собирается обращаться в суд, чтобы признать пропавших родственников погибшими. По его словам, он пока не думает о вопросах наследства.

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