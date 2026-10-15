«Про наследство не задумываюсь»: сын Усольцевой не хочет признать пропавшую семью погибшей

Фото: telegram / usoltseva_psy

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Даниил Баталов заявил, что не намерен обращаться в суд.

Даниил Баталов, сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой, не собирается через суд признавать семью погибшей. Об этом он заявил РИА Новости.

По гражданскому законодательству РФ, через полгода после исчезновения человека его родственники вправе через суд признать его умершим и принять наследство.

«Я про наследство пока даже не задумываюсь. Не хочу признавать их погибшими», — сказал Баталов.

Он убежден, что Усольцевы уехали из России и живы.

Осенью 2025 года семья Усольцевых пропала в тайге Красноярского края. 28 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина исчезли во время похода к горе Буратинка в Партизанском районе. В поисках участвовало порядка четырех сотен человек, включая волонтеров, правоохранителей и спасателей. Они проверили примерно 500 километров дорог, но за все время нашли лишь несколько зацепок.

Поиски завершились 12 октября 2025 года.

5 января 2026 года свидетели не подтвердили версию о побеге Усольцевых из РФ. Если бы туристы действительно хотели покинуть Россию, они бы просто уехали, поскольку не имели невыездного статуса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что останки семьи Усольцевых, пропавшей без вести в красноярской тайге, возможно, находятся в окрестностях Кутурчинского Белогорья. Друг семьи и исследователь Валентин Дегтерев рассказал о намерении провести новые поиски. По его словам, если сейчас не выехать туда и не проверить, то вскоре все засыпет, а в следующем году поднимать эту тему будет уже бесполезно. Дегтерев уточнил, что планирует осмотреть территорию, где на сделанном ранее фото заметили возможные следы крови и очертания, напоминающие человеческое тело.

Однако пока нет подтверждений, что на кадре действительно запечатлены следы пропавшей семьи.

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