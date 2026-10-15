Водитель сбил двух подростков на переходе на Ставрополье: девочка скончалась

Водитель сбил двух подростков на переходе в Ставропольском крае

Фото: max.ru/Госавтоинспекция Ставрополья/gibdd26

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Один из подростков скончался от полученных травм.

В Георгиевске Ставропольского края водитель автомобиля Chery сбил двух детей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставрополья в канале в мессенджере МАКС.

Авария произошла 14 октября около 19:55 мск. По предварительным данным, 41-летний водитель иномарки наехал на двух местных жителей — 15-летнего мальчика и 14-летнюю девочку. Оба ребенка получили травмы и были доставлены в городскую больницу. Несмотря на помощь медиков, девочка впоследствии скончалась в реанимационном отделении.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель — местный житель со стажем вождения 23 года. За последние два года его более 180 раз привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения, преимущественно за превышение скорости.

У автомобилиста взяли биологический материал для установления состояния опьянения. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в турецкой провинции Маниса туристический автобус столкнулся с эвакуатором, в результате чего погибли 11 человек. Авария произошла в районе Ахисар на трассе Гебзе — Орхангази — Измир возле пункта взимания платы за проезд. По предварительным данным, оба транспортных средства двигались задним ходом, после чего эвакуатор врезался в автобус.

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