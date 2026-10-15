Брюки с ядом: токсичные вещества нашли в школьной одежде для мальчиков

Роскачество: в составе брюк для мальчиков от двух брендов нашли токсины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Токсины в ткани приводят к раздражению, аллергии и общему отравлению организма.

В школьных брюках для мальчиков от производителей Crazy Beaver и Roberto Balzini нашли опасные вещества. Об этом сообщило Роскачество.

В изделиях оказалось превышено содержание токсичных фенолов — они приводят к раздражению кожи и слизистых оболочек, аллергии, головной боли, а при длительном воздействии вызывают общую интоксикацию организма.

Проверке подверглись и другие бренды. Нарушения обнаружили у товаров еще 13 производителей — они предоставляли неточные или неполные сведения о сырье. Речь о брендах Modern Kids, «Елена и К», «Полишинель», CoolievaKids, Modernfeci, Elite Choose, Neschool, Optri, Truvor, «Силуэт», Meta Kids, Diphee и «Царина».

Вместо заявленных шерсти, хлопка или вискозы в одежде использовали дешевый полиэстер. Особенно вопиющим образом оказались обмануты покупатели брюк от Diphee.

«В карточке товара на Wildberries была указана шерсть, на вшитой этикетке — 55% хлопка, 35% полиэстера и 10% эластана, а фактически состав оказался 78,9% полиэстера и 21,1% вискозы. Потребитель столкнулся с двойным обманом», — уточнили в исследовании.

Помимо этого, у 14 образцов обнаружили нарушения воздухопроницаемости или способности впитывать влагу. Такие ткани нарушают нормальный теплообмен и ухудшают самочувствие ребенка. Самые худшие показатели воздухопроницаемости — у Diphee, Neschool, Kapika и Modern Kids. По впитываемости худшими оказались Modern Kids, Modernfeci, Roberto Balzini, Elite Choose и Meta Kids.

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