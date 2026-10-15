Дома-призраки в России будут искать с помощью ИИ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Таких зданий в стране, по самым скромным подсчетам, более 20 миллионов.

Искусственный интеллект устанавливает контроль над российскими городами и селами и помогает найти «дома-призраки». По самым скромным подсчетам, в нашей стране более 20 миллионов таких зданий. Это могут быть обычные коттеджи, загородные резиденции, дворцы, и даже целые многоэтажки. В них проживают люди, но ни на одной карте этих зданий не существует. Массовые проверки с использованием дронов и нейросетей скоро ждут все регионы. А что увидели «умные» камеры в Челябинской области — покажет корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Этого дома в Челябинске официально не существует. Его нет на кадастровой карте, о нем не знает налоговая.

— Есть кровля, есть окна вставленные, видно, что строение уже жилое.

Фокус с исчезновением капитальных построек разоблачил искусственный интеллект. Нейросеть заглянула в каждый двор региона и обнаружила 36 тысяч домов-призраков, которые фактически есть, но нигде не учтены.

Нейросеть обучена отличать капитальное строение от временного: она «видит» дымоходы, бетонный фундамент, прочные стены, игнорируя обычные садовые теплицы или детские качели. Искусственный интеллект сверяет спутниковые снимки с кадастровыми картами. Там, где есть расхождения система ставит красную метку.

В челябинском минстрое взяли базу Национальной системы пространственных данных, написали программный скрипт и провели через него 232 тысячи адресов. Раньше на такую проверку уходили годы, теперь — считанные дни.

— Специальная программа отмечает границы участка с помощью ортофотопланов — это такие снимки с самолета в масштабе. И можно наложить метаданные на эти ортофотопланы. И видно, есть ли на этом участке земельный объект или нет.

В список потенциальных нарушений входят пристрои, бани, переоборудованные гаражи, если в них есть признаки капитального строительства. За глухим забором их не спрятать, все видно из космоса.

«В среднем если взять один дом — это где-то 100 квадратных метров, то это получается 3,5 миллиона квадартных метров жилья сегодня не зарегистрировано. У всех причины разные, у кого-то хитрость, у кого-то руки не дошли», — сказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Такая «хитрость» долгие годы заставляла соседей платить по чужим коммунальным счетам, а бюджет недополучал положенные отчисления.

«Налоговая, узнав о такой проблеме, уже либо будет поднимать какие-то документы и смотреть назад на давность владения. В зависимости от того, сколько лет они не платили за недвижимое имущество, вот им, скорее всего, будет выставлен счет», — сказала юрист по недвижимости Елена Рудакова.

Санкции серьезные, вплоть до ликвидации этих построек за счет их собственника. Но государство не хочет наказывать всех подряд. Главная цель — легализация.

«Мы хотим жителей обезопасить в дальнейшем от того, чтобы не было негативных последствий в виде сноса незарегистрированных капитальных строений», — сказала временно исполняющая обязанности главы администрации Металлургического района Челябинска Оксана Панькова.

В Роскадастре подсчитали: в России около 22 миллионов объектов недвижимости остаются незарегистрированными. Особенно много в южных туристических регионах. Инспекторам приходится лично объезжать участки с картами и геодезистами.

«Это отступы от красных линий, это отступы от смежных границ. Это отсутствие в зоне застройки зон с особыми условиями используемой территории», — сказал кадастровый инженер Михаил Говоруха.

Теперь работу можно поручить лазерному сканеру. Технология проходит последние тесты.

«Это обычное беспилотное воздушное судно. Самое главное здесь — это лидар. Лидар крепится к низу беспилотного воздушного судна и позволяет фиксировать точки на расстоянии 130 метров.

Разработка кубанских ученых формирует трехмерное «облако точек» — цифровую модель местности. Лазерный сканер автоматически определяет площадь зданий и этажность, а нейросеть фиксирует отклонения от разрешенных параметров застройки.

«Из ста объектов мы можем выявить 90, то есть точность 90%. Выявляем здания, сооружения и после этого сопоставляем наши данные с данными, которые есть в ЕГРН», — сказал лаборант-исследователь Кубанского государственного технологического университета Тимофей Тихонов.

Раньше подобные технологии были лишь вспомогательным инструментом, но с 1 октября Росреестр получил официальное право использовать данные, собранные дронами и спутниками. Теперь этих доказательств будет достаточно для возбуждения административных дел.

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