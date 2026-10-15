Сладкий запах здоровья: уникальные свойства ванилина помогут лечить раны

IJP: ванилин может стать ключом к новым методам лечения хронических ран

Фото: 5-tv.ru

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Есть несколько потенциальных направлений для его использования.

Ванилин может стать ключом к новым методам лечения хронических ран. Его возможное применение изучили исследователи австралийского Университета Флиндерса, работа опубликована в International Journal of Pharmaceutics.

Авторы проанализировали предыдущие работы об антибактериальных, противовоспалительных и антиоксидантных свойствах соединения. Эти особенности представляют интерес при разработке материалов для хронических ран, заживлению которых могут мешать инфекция, длительное воспаление и окислительный стресс.

В числе потенциальных направлений — перевязочные материалы, медицинские гели, адресная доставка лекарств и поддержка регенерации тканей.

Ванилин интересен исследователям и как вещество, способное соединять компоненты искусственных материалов. Он совместим с несколькими полимерами, используемыми в биомедицине, поэтому может влиять одновременно на структуру материала и его биологические свойства.

«Ванилин — одно из наиболее широко используемых вкусоароматических соединений в мировой пищевой промышленности», — отметил профессор Красимир Василев.

Синтетический ванилин доступен и относительно недорог. Однако это не позволяет заранее судить о стоимости готового медицинского продукта.

Для применения ванилина при лечении пациентов еще предстоит определить безопасные концентрации, подобрать составы и проверить эффективность.

Сроки клинических исследований и выхода возможных продуктов на рынок пока не объявлены.

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