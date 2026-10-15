Армия России поразила два сухогруза ВСУ, следовавших в порт «Одесса»
Фото: © Getty Images/Anadolu / Contributor
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами.
Армия России поразила два украинских сухогруза, доставлявших грузы военного назначения в порт «Одесса». Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
«Помимо этого, на морском переходе были поражены два морских судна типа „сухогруз“, доставлявшие в порт Одесса грузы военного назначения», — заявили в ведомстве.
Атаки были проведены в числе других ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам ВСУ минувшей ночью.
Помимо этого, в результате точного попадания в Одесской области был поражен порт Измаил.
Ранее 10 октября 5-tv.ru писал, что российские военные продолжили серию ударов по объектам морской инфраструктуры противника.
Спецоперация
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что украинские боевики возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.