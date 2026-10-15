«Ограничение скорости»: ВСУ сворачивают миссии с БПЛА из-за замедления Starlink

Фото: www.globallookpress.com/Jaque Silva

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Пилоты теряют связь с быстролетящими дронами и не могут ими управлять.

Из-за замедления Starlink украинские боевики не могут выполнять операции с применением беспилотников. Об этом заявило издание Telegraph.

«SpaceX вводит „ограничение скорости“ для украинских дронов, из-за чего пилоты не могут выполнять миссии», — гласит публикация.

До этого боевики полагались на военную версию спутниковой сети Starlink от компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска — StarShield. Она давала пилотам поддерживать связь с дронами, движущимися на высокой скорости.

Так, личный состав 7-го корпуса беспилотных сил ВСУ пожаловался на внезапные обрывы связи длительностью до 20 секунд. В результате значительная часть арсенала украинских дронов стала непригодной для применения и легкой добычей для российских войск.

Как ранее писал 5-tv.ru, замедление Starlink стало частью значительной паузы в военном сотрудничестве Киева и Вашингтона. Это результат в том числе игнорирования командованием ВСУ требований Трампа не бить по российской нефтяной инфраструктуре.

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