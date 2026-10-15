«Под алкоголем не написал ни строчки»: Губин высказал мнение о музыке и спиртном

Певец Андрей Губин никогда не писал музыку под алгоколем

Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

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Однажды певец решил последовать совету Пугачевой и выпить перед занятием музыкой.

Певец Андрей Губин признался, что пробовал писать музыку после употребления алкоголя, но у него ничего не получалось. Своими мыслями он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на презентации бойз-бенда «Жара».

«Конечно, ежедневное принятие алкоголя вредит творчеству. Творчество — это душа, это все-таки нужно возвышенный дух иметь, а алкоголь — он немножко прибивает», — заявил музыкант.

По словам Губина, после спиртного он становится проще, тогда как для создания сложной музыки ему нужен «чистый мозг». Певец рассказал историю, как однажды попытался последовать совету народной артистки СССР Аллы Пугачевой и выпить перед тем, как начать музицировать.

«Сел за фортепиано, налил 50 грамм водки, долбанул, начал играть на пианино, ничего не сочиняю, я думаю, нет. Путь не для меня, потому что лично я, когда бухаю, я упрощаюсь, я становлюсь простой, добрый такой. Но когда ты пишешь рифму и как бы мелодии сложные, находишь новые идеи, новые ходы музыкальные — это нужен чистый мозг», — рассказал Андрей.

Он признался, что под алкоголем не написал ни строчки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Андрею Губину дался выход в свет — на кадрах с мероприятия певец выглядел напряженным и растерянным.

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