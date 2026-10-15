Украинские боевики ничего не могут противопоставить российским дронам БМ-70

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Чем-то они похожи на знаменитую «Герань» — рассчитаны на дальние расстояния.

Тем временем украинские боевики ощутили новую угрозу для своей безопасности. И называется она — БМ-70. Это новейший российский ударный дрон, который умеет незаметно пересекать линию фронта, преодолевать системы радиоэлектронной борьбы и сравнивать с землей опорные пункты и даже хорошо-укрепленные блиндажи ВСУ.

В чем-то БМ-70 похожи на знаменитую «Герань». О том, как новинка показала себя в боевом применении на харьковской направлении спецоперации — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Это эксклюзив «Известий». Военнослужащие Росгвардии показывают боевую работу новейших ударных дронов БМ-70. Они очень похожи на «Герань», которые сейчас работают по глубокому тылу врага. Этот беспилотник тоже рассчитан на дальние расстояния — уничтожает противника на харьковском направлении.

Беспилотник готов ко взлету. Боевая часть помещена. Дрон заправлен. Ушло на подготовку в течение 10–15 минут. Сейчас ждем команды на взлет.

БМ-70 устремляется на вражеский пункт управления БПЛА, перед этим ему необходимо беспрепятственно пересечь линию боевого соприкосновения и зайти в тыл — возможности техники позволяют это сделать незаметно.

«Борты оснащены анти-РЭБовской системой защиты, воздействие, точнее РЭБ противника на наши борта практически минимальный, если идет какое-то малое воздействие, то в принципе не доставляет никакого дискомфорта», — сказал боец Росгвардии.

Но для украинских военнослужащих дискомфорт доставляет еще какой. У этой «птицы» мощная боевая часть, которая превращает в щепки крупные строения. Вот так это выглядит на кадрах объективного контроля — удар по зданию с ВСУшниками в одном из населенных пунктов.

«Работаем в основном по пехоте укрытой, пунктам БПЛА ВСУ. Разведчики работают, находят пункты, укрепрайоны, и мы их уничтожаем, запуски БПЛА, запуски „Баб-ег“, которые находятся в тыловых районах», — сказал боец Росгвардии.

А на этой записи разведка засекла трех украинских боевиков, которые забегают в сельхозздание, через некоторое время по объекту пикирует БМ-70. Задача военнослужащих Росгвардии на этом направлении — помочь штурмовикам продвинуться дальше.

«Пехота движется, так скажем, сам бывший штурмовик и понимаю, насколько это важно — оказать помощь, нанести весомый удар с неба, пехота эта чувствует», — сказал боец Росгвардии.

Серьезных ударов по вражеским объектам, говорят бойцы, сейчас хватает, и эта активность с каждым днем на харьковском направлении нарастает.

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