ВСУ без разведданных и с медленным интернетом: что изменится на фронте

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Зеленский обвинил Трампа в предательстве и отправился искать поддержки в Европе.

Украинская система ПВО в очередной раз показывает свою уязвимость перед нашими реактивными дронами. Но теперь у Киева есть ещё один повод для беспокойства. Американцы замедляют спутниковую связь Starlink. ВСУ фактически лишается возможности атаковать беспилотниками тылы российских войск. И это еще не все «сюрпризы», которые готовит Белый дом.

Зеленский уже поспешил обвинить Трампа в предательстве и отправился искать поддержки в Европе. Почему эти гастроли не смогут изменить положение на фронте — разбирался обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Уже рефлекторно после ссоры с Вашингтоном Зеленский спешит в Лондон.

Весной 2025-го летал к премьеру Стармеру. Сейчас - к премьеру Бернему. Тогда напопрошайничал пять миллиардов долларов. Сейчас обещают «всего» 60 миллионов.

И тогда, и сейчас — Трамп перекрывает канал поставки разведданных Киеву. А без них ВСУ — как слепые котята.

Моментально в Киеве началась грызня: поиск крайних. Кличко, например.

«Третью мировую войну можно повесить на Кличко, но вопрос не только у меня. Где защита объектов „Укренерго“? Где миллиарды, которые были выделены на это?» — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Американцы тоже во всем виноваты. В Британии Зеленский с трапа — сразу на интервью.

- Нам жаль, что мы теряем сильного партнера.

— Вы имеете в виду америку?

— Да, — сказал Владимир Зеленский.

Для понимания: 80% всей разведывательной информации Украина получает от союзников. А тут — их просто выключили. Посреди ночи. Когда Киев был атакован.

Вашингтон в ответ откровенно троллит Украину.

«Они [американцы] сказали украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, но в Киеве это сочли неубедительной причиной. Поэтому многие все больше беспокоятся, что дело могло быть не в этом», — пишет Politico.

«В основном цели, указания, координаты этих целей, по которым будут наноситься удары, передается американской разведкой. А американцы получают эти данные с помощью спутниковой группировки, то есть в основном это спутниковая разведка, и только потом уже идет разведка с помощью дронов соответственно те координаты, по которым затем украинцы наносят удары», — сказал доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло.

А ведь администрация Трампа призывала Зеленского прислушиваться к прогнозам погоды: как минимум, шесть раз только в 2026 Вашингтон требовал не бить по российской нефтянке.

«Вы прекратили делиться разведданными с Украиной? Нет. Мы помогли им. Но мы действительно помогаем им прийти к окончательному ответу. Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы помогаем им и делимся разведданными», — заявил президент США Дональд Трамп.

Но троллинг Киева со стороны Вашингтона не закончился. Украинские беспилотники теперь штрафуют за превышение скорости. Перебрал — получил отключение Старлинка. Интернет от Илона Маска использовали — для наведения и управления дальнобойными дронами.

«Наши силы обороны не получили предварительного уведомления об этом ограничении, и это привело к срыву ряда операций», — заявил советник Зеленского Сергей Бескрестнов.

Интернет на минималках теперь у ФП-1 и 2, Лютый, Хаки-20, Хантер-киллер.

«Довести дрон до позиции, спозиционировать его, чтобы он дошел на нужную точки это без "Старлинка" практически невозможно», — сказал военный эксперт Алексей Живов.

Стоило Штатам дать отмашку — и понеслось! В Болгарии неизвестные подожгли 11 из 17 антенн старлинк, которые обеспечивали связью Украину. Зеленский подключил друзей. И вот уже глава МИД Польши — угрожает Илону Маску.

«Эй, Илон, большой человек, ты снова играешь в политику со своими продуктами? Как твои европейские клиенты, мы следим за тобой», — написал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Под постом Сикорского бывший американский разведчик корпуса морской пехоты Скотт Риттер оставил запись: «Лай дальше, чихуахуа».

«Если администрация Трампа действительно намерена добиваться мира между Россией и Украиной, то одним из ключевых элементов ее политики должно стать прекращение доступа Украины к возможностям спутниковой связи „Старлинк“», — сказал бывший американский разведчик корпуса морской пехоты Скотт Риттер.

Впрочем переоценивать ограничение "Старлинка" и передачу разведданных — не стоит. Бомбардировки военных целей в Киеве что сейчас, что на прошлой неделе, что месяц назад...

Выглядят — одинаково мощно. Украинцы стабильно пропускают нашу баллистику, дроны. Генерация электроэнергии в Киеве стремится к нулю. Встает метро. Столица без света. Поражены мосты через Днепр…

Наши ракеты долетают теперь и до западной Украины — Львов, Луцк, Тернополь. И все это — независимо от того — идут разведданные из Штатов ВСУ или нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС