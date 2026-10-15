Трамп призвал карать смертной казнью за утечки секретной информации

Фото: www.globallookpress.com/Molly Riley/White House

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Лидер Белого дома назвал таких людей «отбросами общества».

Президент США Дональд Трамп предложил расстреливать чиновников за слив секретных данных прессе. Заявление прозвучало на предвыборном митинге в штате Аризона. Его слова цитирует телеканал NBC News.

«По моему мнению, тех, кто сливает информацию, следует расстреливать <…> Когда они сливают, в какое время вы собираетесь атаковать страну. Их надо посадить в тюрьму или расстрелять. До конца жизни они должны сидеть в тюрьме», — объявил Трамп со сцены.

Претензии Трампа касаются утечек вокруг удара США по ядерным объектам Ирана. По его словам, «какой-то мерзавец» выдал прессе время вылета и прибытия американских военных, и план операции пришлось скорректировать.

Возвращение Трампа в Белый дом сопровождалось настоящей охотой на утечки: администрация предложила федеральным ведомствам обязать сотрудников подписывать соглашения о неразглашении, а в сентябре около 50 военных из Объединенного штаба прогнали через полиграф.

В январе правоохранители обыскали дом журналистки The Washington Post Ханны Натансон — правда, суд запретил изучать изъятые материалы, и апелляция администрации не помогла.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Трампа, касающегося подготовки запуску крупной геологической разведки полезных ископаемых в Гренландии.

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