Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Еще одну опасную находку военные инженеры обнаружили во дворе города: сожженный автомобиль, начиненный 152-миллиметровыми снарядами.

Военнослужащие 12-й инженерной бригады группировки войск «Центр» обнаружили тайник с самодельными боеприпасами ВСУ в одном из многоэтажных зданий Красноармейска. Об этом сообщили в Минобороны России.

Саперы продолжают проверять городские кварталы, дороги, подвалы и жилые дома на наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов. По данным ведомства, особую опасность представляют мины-ловушки, замаскированные под бытовые предметы и сбрасываемые с беспилотников.

Еще одну опасную находку военные инженеры обнаружили во дворе города: сожженный автомобиль, начиненный 152-миллиметровыми снарядами. Из-за невозможности безопасно вывезти боеприпасы их уничтожили на месте с помощью накладного заряда.

Работы по разминированию продолжаются. Военные инженеры обследуют городские территории и объекты инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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