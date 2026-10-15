Из Алешек Херсонской области вышло несколько человек

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Эвакуация продолжается, сообщают местные власти.

Несколько человек смогли покинуть город Алешки пешком. Власти округа способствуют в эвакуации желающим. Об этом сообщил ТАСС глава муниципального округа Руслан Хоменко.

Он заявил о том, что власти видели, как люди из города отправлялись на велосипедах в Раденск, закупались там продуктами, а затем возвращались обратно. С ними вместе выходили пешком те, кто хотел выбраться из города.

«Параллельно мы, понятно, проводим эвакуацию всех желающих людей, которые хотят эвакуироваться, оттуда вывозим», — сказал Хоменко.

Он уточнил, что посчитать точное количество жителей города невозможно из-за сложной оперативной обстановки.

«Исходя из того, сколько людей получает гуманитарку, это от тысячи человек», — добавил он.

До начала боевых действий, по словам Хоменко, население Алешек составляло около 24 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник охарактеризовал главу украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибигу. Поводом для яркой рифмы послужили высказывания Сибиги о ситуации в городе Алешки. Мирошник назвал их циничной ложью.

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