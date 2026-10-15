«У него нет творчества»: Губин резко высказался о Баскове накануне его юбилея

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Артист аргументировал свою точку зрения с помощью различий между жанрами попсы и эстрады.

Музыкант Андрей Губин заявил, что считает народного артиста России Николая Баскова хорошим певцом, однако не воспринимает его как автора, поскольку тот исполняет композиции, написанные другими. При этом Губин признал, что в своем жанре Басков великолепен. Этим он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на презентации бойз-бенда «Жара».

«Мне нравится. Это эстрада. Но он (Николай Басков. — Прим. ред.) же не пишет, во-первых. Он просто поет то, что ему написали. Творчеством это назвать сложно», — сказал артист.

Губин объяснил принципиальную разницу между жанрами музыки «попса» и «эстрада». По его мнению, культура попсы, частью которой он себя считает, всегда будет идти в ногу с новыми технологиями. Тогда как эстрадный жанр Баскова «более приличен» и «скучен» для современников.

«Вообще вся эстрада — это другой жанр. Мы — попса. Это другое. Попса — современная всегда, это последние технологии. А эстрада — это эстрада, она как бы она вся такая более как бы приличная, но это уже скучно давно. Для современных людей, а я себя еще современным человеком считаю», — поделился Губин.

Певец сравнил то, как работает в своем амплуа Басков, с аналогичной деятельностью народного артиста России Филиппа Киркорова. По словам Андрея, оба они «идеально отрабатывают свой стиль», а Николай «великолепен» и «король в своем стиле». 15 октября 2026 года Николаю Баскову исполняется 50 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о планах Губина по возвращению на сцену и продолжения исполнительской деятельности.

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