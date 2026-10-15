Приставы наложили арест на особняк Джигана за долги перед Самойловой

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Скандал с разводом звездной пары давно превратился в сериал с многочисленными яркими поворотами.

Самый скандальный развод этого года в российском шоу-бизнесе получил неожиданное продолжение. Приставы наложили арест на элитный подмосковный особняк рэпера Джигана из-за долга по алиментам. Он не выплатил Оксане Самойловой 1,7 миллиона рублей.

При этом недвижимость с вертолетной площадкой и летним театром — стоимостью в 350 миллионов рублей — досталась рэперу всего полгода назад по мировому соглашению с бывшей супругой. И вот теперь из-за того, что музыкант не хочет добровольно оплачивать содержание своих четырех детей, он может лишиться роскошного особняка.

Информационный сериал с разводом звездной пары начался почти год назад, когда вышло реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной Самойловой». Ток-шоу закончилось официальным разводом пары в апреле 2026 года. За перепетиями семейной жизни следила вся страна. После недолгой паузы вышел «новый сезон». Как сообщал 5-tv.ru, в интервью Ксении Собчак Оксана Самойлова призналась, что несколько месяцев назад рэпер (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн. — Прим.ред.) на протяжении десяти часов удерживал в своем загородном доме охрану и работников, а также стрелял из оружия. Происходящее видели его дети.

В настоящее время Джиган проходит лечение в рехабе Израиля, а вот признания Самойловой положительно оценили не все. Блогер и модель столкнулась с серьезной критикой в социальных сетях.

Теперь в сериале появился новый поворот. Оксана Самойлова подала иск об ограничении Джигана в родительских правах на их четверых детей.