В Москве открылась 33-я международная выставка InterCHARM

Фото, видео: 5-tv.ru

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Особый интерес к стендам отечественных производителей.

Москва на несколько дней стала центром бьюти-индустрии — в столице открылась выставка InterCHARM. Сотни брендов представили косметические новинки и уже давно знакомые продукты. Особый интерес к стендам отечественных производителей. После ухода западных марок они заняли освободившиеся ниши и теперь готовы удивлять собственными разработками.

«Мы можем смело сказать, что если на момент 2022 года российските производители занимали где-то 20% рынка, то сейчас это уже 60%. И что самое главное — выбор огромный, потребитель не страдает, потому что есть выбор в разных категориях продукции, в разных ценовых категориях», — рассказывает Управляющий директор ExpoVisionRus, организатор InterCHARM Анна Дычева-Смирнова.

И действительно: есть из чего выбирать — сотни брендов представили новые ароматы и косметику будущего, а эксперты рассказывают, как сделать привычный уход еще эффективнее. Кроме того, можно увидеть всю цепочку создания продуктов — от сырья и формул до готовых баночек. Там же состоится Финал чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей.

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