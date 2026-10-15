В Красноярском крае завели дело из-за нехватки продуктов
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Паламарчук; 5-tv.ru
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Поставки прекратились еще в августе после обмеления реки Нижняя Тунгуска.
В Красноярском крае срыв поставок продовольствия обернулся уголовным делом. Жители Эвенкийского района столкнулись с острой нехваткой продуктов. В магазинах — пустые полки.
Поставки прекратились еще в августе из-за обмеления реки Нижняя Тунгуска. Доставить продукты самолетами тоже не удалось — помешала непогода. В результате цены на отдельные товары взлетели больше, чем на 300%. Огурцы теперь стоят 800 рублей, а морковь — тысячу двести.
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