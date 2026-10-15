ВС РФ накрыли «Геранями» склады и объекты логистики в Кировоградской области
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Это стало самой масштабной атакой с начала СВО.
В эти минуты поступают сообщения о массированных ударах «Геранями» по складам, объектам логистики и промышленным предприятиям Кировоградской области.
В частности, кадры атаки поступают из города Кропивницкий. По сообщениям местных пабликов, в регионе гремят многочисленные взрывы. Местные источники уже назвали это самой масштабной атакой на Кировоградскую область с начала проведения специальной военной операции (СВО).
Накануне днем Киев погрузился во тьму, встало движение поездов. Как сообщал 5-tv.ru, это стало последствием повреждения энергетической инфраструктуры после атаки ВС РФ по объектам Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Повреждения получили локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, вокзалы, станции и подвижной состав.